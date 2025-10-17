Smart Chemistry abordará competitividad y transición verde en el marco de Expoquimia26

BARCELONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El foro Smart Chemistry impulsado por FEIQUE celebrará su quinta edición del 2 al 5 de junio de 2026 en el recinto Gran Vía de Fira Barcelona en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), en el marco de Expoquimia y centrado en competitividad y transición verde.

Esta iniciativa pondrá el foco en el papel de la química como palanca esencial para la transición verde de la industria, "con una completa agenda de conferencias, debates y SmartTalks en los que participarán empresas y entidades líderes", informa Fira este viernes en un comunicado.

Bajo el lema 'Green Industry Deal', la edición de 2026 pone el foco en la necesidad de contar con un sector químico fuerte, resiliente e innovador, capaz de impulsar el desarrollo tecnológico en un momento clave para Europa.

La competitividad, eje central del Clean Industrial Deal de la Comisión Europea, sitúa a la química en una posición decisiva para avanzar hacia la neutralidad climática en 2050.

PARTICIPANTES

Entre los participantes figuran la Asociación Empresarial Química de Tarragona (AEQT), Air Liquide, BASF Española, Bondalti, Carburos Metálicos, el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), el Clúster Químico de Tarragona (ChemMed), Covestro, Ercros, Industrias Químicas del Ebro, Messer Ibérica de Gases, Moeve, Quimidroga, Química del Cinca y Repsol.

Además, como socios institucionales estarán presentes ChemSpain, el Foro Química y Sociedad y SusChem España.