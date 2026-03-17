Smart City Expo e ITU colaborarán para desarrollar estándares internacionales en IA

Momento de la firma del acuerdo - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Smart City Expo World Congress (SCEWC) y Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) han firmado un acuerdo estratégico para promover el desarrollo de estándares internacionales y lograr un uso de la inteligencia artificial (IA) interoperable, seguro, inclusivo y fiable en las ciudades.

La alianza tiene el objetivo de reforzar "la apuesta de ambas organizaciones por acelerar el uso responsable" de tecnologías digitales que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y refuercen la resiliencia urbana a nivel mundial, informa Fira de Barcelona en un comunicado este martes.

El subdirector de la Oficina de Normalización de Telecomunicaciones de la ITU, Bilel Jamoussi, ha explicado que el acuerdo refuerza "el puente entre el diálogo global y la acción local, asegurando que la innovación se traduce en un impacto tangible para las comunidades".

El director de SCEWC, Ugo Valenti, ha dicho que la alianza "supone un paso decisivo para lograr que la IA ayude a cimentar las ciudades del mañana".

El acuerdo tiene una duración de cinco años y establece medios para intensificar el intercambio de conocimiento entre ambas instituciones, incluyendo la introducción en el programa congresual de SCEWC de sesiones centradas en el desarrollo de tecnologías emergentes y ciudades inteligentes más humanas.