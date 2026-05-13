El Sónar estrena formato con la programación musical en Fira Gran Via y recupera el Sónar Kids

El director del Sónar 2026, François Jozic (2d), el responsable de programación Christian Soares (1i), el responsable de Comunicación Miquel Trullols (2i) y la directora de Sónar+D Andrea Faroppa (1d), posan durante la presentación del Sónar 2026, en la Antiga Fàbrica Damm- David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El festival Sónar 2026, que se celebrará del 18 al 20 de junio, cambiará su formato y tendrá toda la programación musical en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, el Sónar+D se trasladará a la Llotja de Mar y recuperará el Sónar Kids en el Parc del Fòrum de la capital catalana, en el estreno de François Jozic como director.

En la rueda de prensa de presentación de la programación este miércoles, Jozic ha asegurado que el festival será "más Sónar que nunca" y que afronta como un reto, una responsabilidad y un honor suceder a los fundadores, Enric Palau, Ricard Robles y Sergio Caballero, y asumir su legado con una visión fresca.

Jozic ha subrayado que es "casi una nueva edición cero, una nueva etapa" en la que prevé una asistencia a las actividades del Sónar durante toda la semana de unas 160.000 personas, incluyendo todas las actividades.

La programación musical, en la que no habrá diferenciación entre Sónar de Día y Sónar de Noche, contará con la banda británica The Prodigy, el rapero londinense Skepta, las sesiones de Charlotte de Witte, Amelie Lens y Chris Stussy, los directos de Cabaret Voltaire, Kelis, WhoMadeWho y Modeselektor y el proyecto de improvisación Stoor con Speedy J entre sus principales actuaciones.

El Sónar quiere mezclar lenguajes, disciplinas y generaciones en sus más de 100 actuaciones, que también contará con Boys Noize, Joy Orbison, Nia Archives, Daito Manabe, FJAAK x Kittin, Namasenda, Daniel Avery, Metrika, Goldie b2b Doc Scott ft Medic MC y Two Sell, entre otros, ha detallado el director artístico, Christian Soares.

El Sónar 2026 contará en Fira Gran Via con cuatro escenarios el jueves y con seis el viernes y el sábado, la mitad de ellos al aire libre.

SÓNAR+D

El Sónar+D se celebrará el 18 y 19 de junio en la nueva sede en Llotja de Mar con una programación que invitará a explorar nuevos modos de vivir con la tecnología: "Pasar de usuarios pasivos a participantes", ha definido su directora, Andrea Faroppa.

Además de la presencia en la Llotja de Mar con más de 95 actividades, el Sónar+D también estará presente en Fira Gran Via con la estructura arquitectónica Organysmo, desarrollada por LedPulse, y la proyección Dins de Desilence.

Jozic ha explicado que del 18 al 20 de junio el OFFSónar ocupará el Poble Espanyol de Barcelona y el festival recuperará SónarKids el 20 de junio, con actividades destinadas a los más pequeños: "Un día para descubrir la cultura digital", ha añadido.

Preguntado por si ha sido difícil la contratación de artistas tras la polémica con el fondo KKR en la pasada edición, ha dicho que contratar es muy complicado pero que tienen la programación que querían: "Estamos muy contentos con la programación", ha subrayado.

El responsable de Comunicación del festival, Miquel Trullols, ha afirmado que sin la distinción entre Sónar de Día y Sónar de Noche como hasta ahora y el único recinto en Gran Via debido a "temas urbanísticos" en Montjuïc, se ofrecerá la posibilidad de entrar y salir.

Ha explicado que se habilitará un servicio lanzadora que unirá el recinto de Gran Via con el centro de la ciudad, teniendo en cuenta que la jornada del jueves acabará a las 3 horas y el sábado y domingo a las 7 horas, y se podrá entrar comida en el recinto.