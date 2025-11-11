Steve Aoki, Tim Berners-Lee y Kate Darling encabezarán la segunda edición del Talent Arena

El ceo de MWCapital, Francesc Fajula (i), y el CEO de GSMA, John Hoffman (d), durante la presentación de Talent Arena 2206. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El DJ y emprendedor, Steve Aoki; el inventor de la World Wide Web, Tim Berners-Lee; la investigadora del Boston Dynamics AI Institute, Kate Darling, y el VP de Linux Foundation, Tim Serewicz, encabezarán el cartel de la segunda edición del Talent Arena, un evento impulsado por la fundación Mobile World Capital Barcelona en el marco del Mobile World Congress (MWC).

Así lo han explicado este martes el ceo de GSMA, John Hoffman, y el ceo de MWCapital, Francesc Fajula, en una rueda de prensa en la que también han participado el teniente de alcalde de Barcelona, Jordi Valls, la secretaria de Políticas Digitales de la Generalitat, Maria Galindo, y el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto.

Se celebrará del 2 al 4 de marzo en el pabellón 8 del recinto de Fira de Barcelona en Montjuïc y pretende completar la agenda del MWC y el 4YFN, que se organizan en el recinto ferial de Gran Via, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), durante las mismas fechas.

Valls ha asegurado que Barcelona es una ciudad que apuesta por la ciencia y la tecnología, lo que la convierte en el mejor lugar donde celebrar el Talent Arena, que potenciará la colaboración y el "capital humano".

Hoffman ha defendido que actualmente la colaboración es uno de los pilares más importantes y un factor clave para acelerar los cambios, y ha apostado por que el Talent Arena siga creciendo, ya que por grande que sea, nunca será "suficiente".

200 PONENTES

El evento contará con un programa de conferencias con más de 200 ponentes que abordarán cuestiones como la inteligencia artificial (IA), la ciberseguridad, la exploración espacial, la ingeniería de software y la computación en la nube, con especial énfasis en los robots y los videjuegos.

Algunas de las ponencias las impartirán divulgadores como el especialista en tecnología y codificación, Tim Roedenbroker; la creadora de contenido digital, Adri Zip, o la educadora tecnológica, Marcia Villalba.

Más allá de los nombres destacados, el programa de contenidos se completará con ingenieros, desarrolladores y profesionales en activo de compañías como Google, Microsoft, AWS, RedHat, GitHub, Scopely, Figma o Spotify.

NUEVO ESPACIO

Tras una primera edición con más de 20.000 asistentes, Fajula ha celebrado que el Talent Arena se ha "consolidado" como un evento de referencia en Europa para conectar el talento digital, y ha reivindicado que el programa no solo ofrece contenidos para los más jóvenes, sino que también atrae al talento senior.

En este sentido, ha explicado que este año habrá una nueva zona, llamada 'XPRO', dedicada exclusivamente a los profesionales senior, que podrán asistir a 72 ponencias diferentes y múltiples talleres.

POTENCIAR EL TALENTO

Para Galindo, la celebración del Talent Arena es una apuesta estratégica, en un momento en el que fomentar el talento es más necesario que nunca: "No podría llegar en un mejor momento", ha celebrado.

Por su parte, Prieto ha reivindicado el ecosistema tecnológico creado en Barcelona y el conjunto del territorio, así como la cantidad de talento que hay, que a su juicio se debe "cuidar, proteger y mimar".