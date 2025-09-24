The District empezará el martes en Barcelona con 450 expertos de la industria inmobiliaria

Durará 3 días en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona

BARCELONA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El IV salón inmobiliario The District empezará el martes 1 de octubre en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat, y reunirá en 3 días a más de 14.000 directivos y 450 expertos internacionales, que avanzarán las macrotendencias del mercado de la industria inmobiliaria europea para los próximos 12-14 meses e identificarán nuevas oportunidades de negocio.

Este evento europeo está dedicado al Real Estate desde la perspectiva de la inversión, y la vivienda será el tema principal de la edición de este año, en que Italia es el país invitado, informa The District en un comunicado este miércoles.

Representantes del Banco de Europeo de Inversiones, Federación de Promotores Inmobiliarios de Francia, Banco Nacional de Hungría y Gobierno del Reino Unido, entre otros, abordarán cómo se trata de ampliar el parque residencial asequible en Europa.

Además, firmas del sector como Alas, 011H, Ktesios, Avintia, BPD Europe o Genivs expondrán sus proyectos con los que se busca garantizar una accesibilidad a un hogar a largo plazo.

Otro eje de The District 2025 será el mercado de capitales, y, paralelamente, el encuentro contará con la participación de CaixaBank, Santander, Banco Sabadell, Münchener Hypothekenbank, Fiduciam, Izilend, Stronghold y Frux.