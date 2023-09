The District prevé un impacto de 21 millones en Barcelona y reunir a más de 10.000 directivos

Imagen de recurso del congreso The District

Imagen de recurso del congreso The District - THE DISTRICT

Se celebra de este miércoles al viernes en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona



BARCELONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El congreso The District World Summit 2023 prevé generar un impacto económico para Barcelona de 21 millones de euros y reunir a más de 10.000 directivos entre este miércoles y este viernes.

El evento se celebrará en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona y contará con una superficie de 14.000 metros cuadrados, según un comunicado de este martes.

Esta edición está estructurada en tres ejes principales: el desarrollo de las estructuras de mercado de capitales; la transformación de activos, y el valor añadido de los criterios ESG para maximizar la rentabilidad de la inversión.

Contará con la asistencia de profesionales que integran el conjunto de la cadena de valor del sector, desde fondos de inversión hasta grandes tenedores de suelo, pasando por administraciones, operadores, promotores, 'brokers' o agencias comercializadoras, entre otros.

Bajo el lema 'Where Real Business Happens', The District 2023 "quiere poner de relieve la necesidad de establecer espacios de alto valor" para impulsar proyectos.

CASI 400 EXPERTOS INTERNACIONALES

El congreso contará con la presencia de 391 expertos internacionales que registrarán más de 270 horas de sesiones sobre "las macrotendencias que mueven hoy la inversión".

Entre otros, se darán cita en Barcelona el director general de JP Morgan, Guillermo Baygual; el partner de TPG James Piper; el director general de Blackrock, Adolfo Favieres, o la directora general de Merchant Banking-Europe Real Estate Investments de Goldman Sachs, Ana Estrada.

También expondrán sus proyectos 274 firmas del sector como AEDAS Homes, Aliseda, Anticipa, Banco Santander, CaixaBank, CBRE, Cushman & Wakefield, Deloitte, Inmobiliaria Colonial, JLL, Lar España, Merlin Properties o Servihabitat.

Reino Unido y Bilbao son el país y la ciudad invitados, quienes compartirán prácticas y "casos de éxito" que han llevado a cabo, y otros como Catalunya y Madrid también darán a conocer estrategias de transformación e inversión.

La organización ha destacado un espacio de networking donde 10 startups tecnológicas expondrán ante inversores "los proyectos más disruptivos para el inmobiliario", el Proptech Startup Forum.

También la entrega de los premios The World-Class District Awards 2023, que distinguirán a empresas que "están liderando" la transformación en el sector, y el galardón a la trayectoria empresarial a los fundadores de Azora Capital, Concha Osácar y Fernando Gumuzio.