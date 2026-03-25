La 080 Barcelona acogerá 26 desfiles en su primera edición en el Port Vell

Imagen de la presentación de las principales novedades de la próxima edición de la 080 Barcelona Fashion. - GENERALITAT

BARCELONA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La 080 Barcelona Fashion prevé reunir a 26 diseñadores y marcas que desfilarán en la próxima edición del certamen, que se celebra por primera vez en el Port Vell, en lugar de la tradicional localización en el Recinte Modernista de Sant Pau, en Barcelona entre el 14 y 17 de abril.

La edición número 37 de la 080 contará así con más de una veintena de desfiles, con la presencia de marcas consolidadas, empresas internacionales y nuevas voces creativas, explican este miércoles en un comunicado conjunto la Generalitat y la Diputación de Barcelona, lo que "refuerza el posicionamiento de la plataforma como un espacio de referencia internacional".

El director del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), Moisés Rodríguez, ha destacado que este evento "proyecta" el talento creativo de Catalunya, a la vez que atrae a nuevas marcas internacionales que apuestan por esta plataforma.

Así, el cartel de evento acogerá los desfiles de, entre otros, Adolfo Domínguez, Custo Barcelona, Dominnico o Simorra, además de actividades paralelas, como charlas y talleres, pop ups de empresas emergentes o un espacio para impulsar los procesos creativos en torno a la artesanía contemporánea.

Además, en el marco de la 080 Barcelona Fashion, se presentará un informe elaborado por Acció, Modacc y el Barcelona Leather Cluster para actualizar el impacto económico del sector y analizar las principales tendencias, retos y oportunidades.