Unos 1.000 médicos marchan en Barcelona por un estatuto propio y acabar con soluciones "de los 80"

BARCELONA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unos 1.000 médicos, según Guàrdia Urbana, convocados por Metges de Catalunya han marchado en una rúa por Barcelona para exigir un estatuto médico y acabar con "las soluciones de los 80" que creen que se están aplicando en la sanidad catalana, en el marco de la jornada de huelga de este mismo viernes.

En declaraciones a los periodistas, el secretario general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha criticado que desde el Govern "no se sientan con los médicos para hablar de la situación crítica sanitaria".

"Tenemos un país desguazado. Se están aplicando soluciones de los años 80 para problemas del siglo XXI. Las fórmulas que están aplicado en si ya no aguantan", añade.

Considera que las guardias son un "anacronismo del siglo pasado" y que las nuevas generaciones no están dispuestas a seguir este modelo, y asegura que se tiene una sanidad montada para 6 millones de personas, y que ahora en Catalunya hay 8,5 millones y con más envejecimiento poblacional.

"Hay que sentarse ya. Si no tienen claro que deben sentarse, persistiremos. Nos va la salud del sistema sanitario en ello", e indica que los incentivos a los CAPs es el ejemplo de estas soluciones de los años 80, y que se debería hablar de acompañar, diagnosticar y de empatía.

PROFESIONALES QUE SE VAN A LA PRIVADA

A la pregunta de cómo conseguir más plantilla, asegura que no faltan profesionales sino "profesionales que ejerzan en la sanidad pública, porque las condiciones asistenciales son absolutamente lamentables y muchos de ellos no quieren seguir ejerciendo y se van a la privada".

"Este sistema sanitario un día nos levantamos y veremos cómo colapsa, como Rodalies. Nosotros les citamos a cada mediación de huelga, pero no quieren venir porque aún teniendo las competencias, cuando tienen que ejercerlas nos dicen que lo que pedimos es competencia de otras personas", y añade que no ha habido ninguna reunión formal desde noviembre.

RÚA

La rúa-manifestación ha comenzado a las 10.30 horas y ha salido desde la Conselleria de Salud de la Generalitat, haciendo un recorrido circular por la avenida Diagonal de Barcelona --que han cortado--, la calle Numància, la Travessera de les Corts y finalmente han regresado al departamento.

Se ha dividido en diferentes apartados con pancartas en las que se leían críticas como 'Vivir así es morir de vocación' y 'Zombis de guardia', y en otras pedían 'Menos corbatas y más batas', 'Sanidad pública y de calidad', 'Tu salud vale más de 12 minutos', 'Para retener el talento: estatuto médico' y 'Vocación no es explotación'.

Iban vestidos con sus batas de doctor y con máscaras de zombis y silbatos y bocinas, así como también algunos llevaban grilletes de mentira en las muñecas y otros cartulinas con la cara de la consellera de Salud de la Generalitat, Olga Pané, con la frase 'Pané pa qué, pa ná'.

Al llegar a la Conselleria han hecho una performance con la coreografía de 'Thriller' de Michael Jackson, haciendo referencia a que los médicos catalanes se están sintiendo como zombis, y han entrado andando como tal hasta concentrarse frente al departamento.

"DEGRADACIÓN DE LA SANIDAD PÚBLICA"

Con esta protesta quieren criticar la cantidad de días que pasan hasta que se consigue una cita con un médico de cabecera o un especialista del hospital, así como las veces en las que se ha cambiado a un paciente de profesional, los meses que pasan desde que se programa una prueba y la espera para una operación.

Afirman que con esta protesta quieren resolver todas estas situaciones que empeoraran la calidad del sistema y la salud y aseguran que los facultativos también sufren la "degradación de la sanidad pública".