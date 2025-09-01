10.000 personas firman un manifiesto en contra del traslado de las pinturas de Sijena del MNAC

Archivo - Técnicos del Gobierno de Aragó trabajando en las pinturas murales de Sijena, en el MNAC - DGA. - Archivo

BARCELONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 10.000 personas y 50 organizaciones han firmado un manifiesto impulsado por el colectivo #REvolucionemNos en contra del traslado de las pinturas murales de Sijena, depositadas en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), al Monasterio de Sijena en Aragón, ha informado la entidad en un comunicado este lunes.

El colectivo ha anunciado que presentará estas firmas a la Conselleria de Cultura y al Ministerio de Cultura en señal de protesta por la "inacción" de las administraciones; al MNAC, para trasladarle su apoyo, y a la UNESCO, como reivindicación internacional.

En total, 50 organizaciones culturales, políticas y sociales, y 10.657 personas han dado apoyo a este manifiesto, entre ellas, el expresidente de la Generalitat, Quim Torra; la expresidenta del Parlament y expresidenta de Junts, Laura Borràs, la activista Blanca Serra y el actor Joel Joan.

La entidad pretende evidenciar la "desprotección" del patrimonio histórico catalán y reivindicar la figura del arquitecto e historiador Josep Gudiol por su labor en la conservación de las pinturas.

El colectivo ha anunciado que hará entrega de las firmas en un acto público frente al MNAC este miércoles, al que asistirán Serra, Borràs y el cómico Toni Albà, entre otros.