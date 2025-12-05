101.000 coches salen del área de Barcelona hasta las 18 horas de este viernes, un 22% de lo previsto

Un carril cortado en la C-58 en Cerdanyola del Vallès en sentido Terrassa (Barcelona) por un accidente - SCT

BARCELONA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 101.000 vehículos han salido del área metropolitana de Barcelona entre las 15.00 horas y las 18.00 horas de este viernes, un 22% de los 460.000 que está previsto que lo hagan hasta las 15.00 horas del sábado con motivo del puente de diciembre, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

Este viernes, el director del SCT, Ramon Lamiel, aseguró que se prevé una "movilidad estresada" con motivo del puente de la Purísima y que las vías que preocupan especialmente son la C-16 y la C-17.

En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, el SCT añade que se trata de la "primera gran operación de movilidad del invierno" y que se esperan numerosos desplazamientos hacia el interior y el norte de Catalunya, especialmente hacia zonas de montaña y estaciones de esquí.

También se prevén desplazamientos cortos hacia centros comerciales y poblaciones con ferias tradicionales, como Espinelves (Girona) y Vic (Barcelona).

Desde el SCT advierten de que se pueden producir retenciones en la AP-7, la A-2, la C-14, la N-145 y la N-260, además de la C-16 y la C-17.