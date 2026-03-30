El 112 recibe 1.196 llamadas por el fuerte viento en Catalunya hasta las 14 horas de este lunes

Archivo - Trozos de palmeras en el suelo durante el temporal por viento, a 12 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El teléfono de emergencias 112 ha recibido hasta las 14 horas de este lunes un total de 1.196 llamadas que han generado 813 expedientes relacionados con el fuerte viento en Catalunya, 14 en las dos últimas horas, ha informado el 112 en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

La mayoría de las comunicaciones se han hecho desde el Baix Empordà (Girona), con 356, y el municipio de Calonge y Sant Antoni (Girona), con 76.

Por su parte, los Bombers de la Generalitat han atendido 52 servicios por viento, la mayoría de ellos (43) en Girona, principalmente por caída de árboles y otros elementos como cables y algún cartel, sin provocar afectaciones graves.

Tras el episodio más intenso de este domingo, Protecció Civil ha decidido mantener la previsión de fuertes rachas de viento superiores a los 90 kilómetros por hora hasta este miércoles en el Pirineo y el Empordà.

El episodio de viento también afectará durante la tarde de este lunes y la madrugada de este martes al tercio sur de Catalunya.