El 112 recibe 1.308 llamadas por el fuerte viento en Catalunya hasta las 12 horas de este martes

Archivo - Palmeras bajo los efectos del viento en Barcelona, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El teléfono de emergencias 112 ha recibido hasta las 12 horas de este martes un total de 1.308 llamadas que han generado 910 expedientes relacionados con el fuerte viento en Catalunya, 54 en las dos últimas horas, ha informado el 112 en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El episodio meteorológico se está produciendo principalmente en la provincia de Girona, concretamente en L'Empordà y Pirineo, donde la mayoría de las emergencias relacionadas son por riesgo estructural, si bien la mayoría de las comunicaciones han sido desde el Baix Empordà (396).

De hecho, Protecció Civil ha mantenido activado el plan Ventcat porque las rachas pueden superar los 90 km/h.