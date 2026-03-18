El 112 recibió 162.772 llamadas en 2025 desde comarcas de la veguería del Penedès, un 5% más

Presentación de los datos sobre llamadas al teléfono de emergencias 112 en 2025 - GOVERN

BARCELONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El teléfono de emergencias 112 recibió en 2025 un total de 162.772 llamadas operativas desde las comarcas de la veguería del Penedès (Barcelona), una cifra que supone un 5% más que en 2024 (154.457), informa el Govern en un comunicado este miércoles tras la presentación de los datos en Vilafranca del Penedès (Barcelona).

La mayoría de las llamadas fueron por asistencia sanitaria (51.642), temas de seguridad (51.318) e incidentes de tráfico (29.089).

En cuanto a los episodios en los que se produjeron más avisos, el 12 de julio fue el día que más llamadas se hicieron (1.749), la gran mayoría por el episodio de lluvias intensas que se produjeron ese día, y el 10 de mayo fue el segundo episodio, cuando se tuvo que confinar a la población por un incendio en una nave industrial en Vilanova i la Geltrú que provocó una nube tóxica.