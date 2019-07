1.129 menores extranjeros no acompañados llegan a Catalunya en la primera mitad de año

Publicado 11/07/2019 11:47:18 CET

El Homrani rechaza devolver a su país de origen los menores no acompañados que hayan delinquido

BARCELONA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Chakir El Homrani, ha informado este jueves que en el primer semestre de 2019 han llegado a Catalunya 1.129 menores extranjeros no acompañados.

En una interpelación en el pleno del Parlament, ha explicado que entre enero y marzo llegaron el número de menores que la Generalitat había calculado para ese periodo, y que a partir de abril el crecimiento ha sido menor, pero que la cifra de esta primera mitad de año es superior a la de 2018.

También ha señalado que, del millar de menores no acompañados que estaban siendo tutelados por la Generalitat y que han cumplido los 18 años, unos 300 han decidido "de forma lícita y legítima" renunciar a entrar en el sistema de ayudas y protección a extutelados.

Asimismo, otros 200 han tenido la posibilidad de ir con una familia con referentes adultos o de encontrar trabajo, por lo que están en un "proceso de emancipación", y los 500 restantes se han acogido a las ayudas a menores extutelados.

Ante la pregunta del PP de si el Govern se plantea activar los mecanismos para devolver a los menores migrantes "conflictivos" a sus países de origen, El Homrani lo ha rechazado porque dice que está prohibido por ley.

"Ya no es que a este conseller no se le pase por la cabeza. Es que está prohibido por la legislación internacional. En estas cosas tenemos que ser cuidadosos para que no generemos unos mensajes que no son reales y no son razonables", y ha apostado por trabajar la prevención en los países de origen.

SANTI RODRÍGUEZ

El diputado del PP Santi Rodríguez ha argumentado que, pese a que el 82% de estos menores no han delinquido, según los datos de los Mossos d'Esquadra, es necesario abordar los casos de los que sí han cometido delitos, ya que "no hablarlo no resuelve el problema, lo agrava".

"¿Quiere decir que no vale la pena que activemos todos los mecanismos posibles para devolver estos menores conflictivos a los países de origen?", ha preguntado, y ha defendido que se puede hacer a través de convenios con los países y a través del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Rodríguez ha condenado los ataques a centros de menores extranjeros no acompañados que se han producido en los últimos meses, aunque ha advertido de que estas manifestaciones "tienen su origen" en cómo el Govern está gestionando estos casos y que hay que abordarlo.