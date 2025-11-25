12 proyectos de la aceleradora de Cámara de Terrassa (Barcelona) presentan sus productos

Archivo - Los ganadores de la primera edición de los premios. - CÁMARA DE TERRASSA (BARCELONA) - Archivo

BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 12 proyectos que participan en el programa de aceleración empresarial 'Impulsa Startup' de la Cámara de Terrassa (Barcelona) presentarán este jueves sus productos a inversores, 'business angels' y entidades financieras en el Demo Day del programa, informa la corporación este martes.

La Cámara ha destacado que todos los proyectos acelerados están ubicados en su demarcación territorial, ya que ocho están en Terrassa, dos en Sant Cugat del Vallès y uno tanto en Castellbisbal como en Rubí (Barcelona).

La responsable del programa, Montse Junyent, ha destacado el "gran dinamismo emprendedor" de la demarcación y el trabajo realizado para fomentar la participación de las empresas.

En el Demo Day, cada emprendedor tendrá cuatro minutos para presentar el proyecto, y los dos proyectos mejor valorados recibirán 4.000 euros y 1.600 euros respectivamente.

Junyent ha explicado que se ha reforzado "la presencia de empresas consolidadas que quieran incorporar innovación y nuevas tecnologías".