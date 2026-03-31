1.200 niños y jóvenes vulnerables participarán en actividades de Fundación La Caixa en Semana Santa

La trabajadora social y coordinadora del área de Infancia en la entidad ALFA, Helena Sánchez - FUNDACIÓN LA CAIXA

BARCELONA, 31 (EUROPA PRESS)

El programa CaixaProinfancia de la Fundación La Caixa impulsa el proyecto 'Abierto por Vacaciones' con el que ofrece en toda España campamentos y actividades de ocio educativo en los periodos de vacaciones escolares y esta Semana Santa más de 1.200 niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad participarán en ellas.

Según informa la fundación en un comunicado de este martes, este programa acoge a niños y jóvenes en un espacio de juego y aprendizaje cuando los colegios cierran y "muchas familias en situación de vulnerabilidad se enfrentan a la dificultad de conciliar".

Esta iniciativa se ofrece en Almanjáyar, uno de los barrios con menos recursos de Granada, a través de Almanjáyar en Familia (ALFA), y la coordinadora del área de Infancia de esta entidad, Helena Sánchez, explica que cuando llegan las vacaciones escolares, la dificultad se multiplica: "La mayoría de familias trabajan en el sector servicios y es en vacaciones cuando más trabajo tienen".

El proyecto permite a las familias de Almanjáyar atender sus responsabilidades laborales o personales mientras sus hijos participan en actividades de ocio educativo, y Sánchez afirma que "a las familias les ayuda en su tranquilidad mental saber que durante las vacaciones pueden dejar a sus niños en un sitio donde están seguros, disfrutan y se lo pasan bien".

El perfil de los que acuden es diverso, aunque predominan las familias numerosas y también las monoparentales formadas por una madre: "Recibimos tanto a familias a las que ya atendemos durante el curso como a otras que únicamente vienen en períodos vacacionales porque necesitan este servicio".

PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL

Durante los tres días que dura la iniciativa de ALFA se prioriza una programación que fomenta la convivencia, la creatividad, la expresión artística, el contacto con la naturaleza, los hábitos saludables como el ejercicio físico y el desarrollo de habilidades sociales.

La entidad forma parte del programa de lucha contra la pobreza infantil de la Fundación La Caixa desde 2017 y esta colaboración, explica Sánchez, ha reforzado el trabajo conjunto con otras asociaciones del barrio, así como la coordinación con las escuelas y otros recursos del entorno.

Las familias también reciben orientación para gestionar ayudas y trámites, lo que facilita su acceso a becas y bonos sociales para cubrir necesidades básicas, de manera que la intervención de CaixaProinfancia trata de "acompañar a las familias en su trayecto vital y generar oportunidades para que los niños y niñas puedan desarrollarse en mejores condiciones".