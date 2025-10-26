El 13 festival de literatura Kosmopolis reúne a 11.594 personas en el CCCB, un 37% más que en 2024

BARCELONA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 13a edición del festival de literatura Kosmopolis ha cerrado este domingo tras reunir a 11.594 personas en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) del 22 al 26 de octubre, un 37% más que en la edición anterior.

La programación de esta edición ha contado con conversaciones, recitales, performances, instalaciones y conciertos en torno al cómic de autor contemporáneo, la efervescencia creativa de Corea del Sur y la vitalidad de la literatura gallega, informa Kosmopolis en un comunicado.

K25 ha presentado 33 actividades y 89 participantes, entre autores consagrados y nuevas voces: Art Spiegelman, Chris Ware, Charles Burns, François e Mouly, Berta Dávila, Carla Simón, Keum Suk Gendry-Kim, Minyoung Kim, Isabella Hammad y Quimi Portet han sido los protagonistas de las actividades con más afluencia de público.

La directora de Kosmopolis, Elisabet Goula, ha asegurado que esta edición ha demostrado "el gran interés del público por la literatura y la enorme curiosidad por un programa que ha puesto el foco en los márgenes del canon y en la periferia geográfica".

Según ella, Kosmopolis ha sido un festival "deliberadamente plurilingüe", ya que se han podido escuchar 12 lenguas diferentes.