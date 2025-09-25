14 kilómetros de colas en la B-23 en Sant Feliu (Barcelona) por el choque de 2 autobuses

14 Kilómetros De Colas En La B-23 En Sant Feliu (Barcelona) Por El Choque De Dos Autobuses - SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT (SCT)

BARCELONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La B-23 en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) hacia el enlace a la A-2 registra 14 kilómetros de colas por el choque de 2 autobuses este jueves sobre las 8.21 horas.

El accidente se ha producido en el carril BUS VAO habilitado por estos vehículos y en medio de una retención, y se está haciendo el traslado de los pasajeros, ha señalado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

En otro apunte en 'X', los Bombers de la Generalitat han informado que trabajan con 2 dotaciones en este servicio y que hay 5 personas atendidas por el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).