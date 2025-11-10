El 14,4% de las empresas catalanas se declara afectado por los aranceles de Estados Unidos

Archivo - Vistas de la ciudad de Barcelona desde la terraza-mirador de las Piscinas Municipales de Montjuic, a 1 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 14,4% de las empresas catalanas se ha declarado afectado por el incremento de los aranceles de Estados Unidos, informa este lunes en Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).

Los datos proceden de la Encuesta de Clima Empresarial realizada por el Idescat y la Cámara de Barcelona, y muestran que la industria es el sector más afectado, con el 32,2% de las empresas, seguido por el comercio (14,9%), el resto de servicios (7,9%), la construcción (7,8%) y la hostelería (2,9%).

Por otro lado, el 30,1% de las empresas está bastante o muy preocupada por la subida de los aranceles, porcentaje que se eleva hasta el 45,1% en el caso de la industria.

Entre las compañías afectadas, el 89% destaca el aumento de la incertidumbre empresarial, el 63,7% el aumento de costes y el 62,8% la reducción de márgenes.

Del total, el 52% ha repercutido el aumento de aranceles al precio final y el resto ha preferido reducir los márgenes de beneficio.