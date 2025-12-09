17 vehículos chocan en la AP-7 en Roda de Berà (Tarragona), con un herido menos grave

TARRAGONA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La AP-7 en Roda de Berà (Tarragona) ha registrado este martes cerca de las 22.00 horas un accidente múltiple en el que se han visto implicados un total de 17 vehículos, y en el que ha resultado herido menos grave una persona, trasladada al hospital Santa Tecla.

Según han explicado fuentes de Bombers de la Generalitat a Europa Press, un trailer ha chocado contra la mediana en sentido sur en el punto kilométrico 224, y posteriormente han impactado tres vehículos más, mientras que hacia el sentido opuesto han saltado piezas y cristales a la carretera.

Ha sido entonces cuando otros 13 vehículos han sufrido afectaciones, algunos chocando entre ellos y otros con problemas en los neumáticos.

Al lugar han acudido 7 dotaciones de bomberos, que han priorizado ordenar el sentido sur y abrir un carril extra porque en este punto circulaba una furgoneta con un órgano para su posterior trasplante.

Por su parte, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activado tres ambulancias, que han atendido a diversas personas "sin gravedad", apuntan las mismas fuentes.

Finalmente, cerca de las 22.50 horas ya se han podido reabrir algunos carriles tras las afectaciones generadas.