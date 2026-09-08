1.800 docentes según la Urbana y 5.000 según sindicatos se manifiestan en Barcelona por la huelga

Docentes durante la manifestación por la huelga educativa, a 8 de septiembre de 2026, en Barcelona - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unos 1.800 docentes, según la Guardia Urbana, y unos 5.000, según los sindicatos convocantes, se han manifestado este martes en Barcelona en la jornada de huelga durante el primer día de curso, para reclamar mejoras educativas y que la Conselleria de Educación de la Generalitat reabra las negociaciones.

Convocados por Ustec·Stes, CGT, La Intersindical y COS, la manifestación ha discurrido entre la plaza Urquinaona y la plaza Sant Jaume bajo la pancarta 'Contra l'emergència educativa. Seguim als carrers', acabando en una asamblea, un formato que se ha repetido en otros puntos del territorio.

La Conselleria de Educación y FP de la Generalitat ha cifrado en un 9,3% el seguimiento de la huelga educativa en Catalunya hasta las 11.30 horas, mientras que los sindicatos lo han elevado hasta el 30%.

La jornada de huelga marca el inicio de este curso escolar pese a que la Generalitat pidió a los sindicatos un paréntesis en las movilizaciones y también coincide con la publicación de los resultados de las pruebas PISA, en las que Catalunya ha quedado excluida por un exceso en el alumnado exento superior al que permite la OCDE.

"INICIAMOS COMO LO ACABAMOS"

Los sindicatos convocantes de la huelga han reclamado al departamento más recursos y reabrir negociaciones, y la miembro del secretariado de Ustec·Stes Marina Ruiz ha dicho: "Iniciamos el curso como lo acabamos, con huelga".

Ruiz ha reprochado "el paréntesis de todo el verano del Govern" para no negociar, y ha avisado de que será un curso de lucha por la escuela pública desde las bases.

Desde CGT, la secretaria de la Federación de Enseñanza, Laura Gené, ha criticado que ahora el Govern pida un paréntesis, ha subrayado que el curso "no podía comenzar con normalidad" pese a admitir que es un día complicado, y ha señalado que es una cuestión de recursos y no de sueldos.

MÁS MOVILIZACIONES

El portavoz de la Intersindical, Marc Martorell, ha dicho que el curso comienza con "las mismas carencias" que el anterior, y ha pedido al Govern que respete el derecho a la educación señalando que las movilizaciones continuarán.

Desde COS, Gerard Calvera ha subrayado que el curso comienza con dignidad con esta huelga, y la secretaria general de CNT, Montse Luque, ha criticado la "falta de voluntad" del Govern para negociar.

El integrante de la Assemblea Educativa de Catalunya Ramon Castell ha criticado que el Govern no haya negociado desde final del pasado curso y que tiene la pelota en su tejado: "Primer día de escuela, primer día de huelga".