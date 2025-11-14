19 puertos participan en una jornada sobre el uso de drones en el Port de Tarragona

Publicado: viernes, 14 noviembre 2025 13:28

TARRAGONA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

19 autoridades portuarias han participado en una jornada que Puertos del Estado ha organizado en el Port de Tarragona para abordar el uso de drones en el sistema portuario de titularidad estatal.

El objetivo de la jornada era ofrecer orientación sobre el proceso de implantación y el uso de drones, según han informado este viernes Puertos del Estado y el Port de Tarragona en un comunicado conjunto.

La jornada ha fomentado el intercambio de experiencias y buenas prácticas y ha permitido identificar retos de futuro a corto y medio plazo, y también ha contado con representantes de SENASA, INECO y del Instituto Tecnológico de Galicia.

