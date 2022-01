Unas 200 personas reivindican en Barcelona el incremento de las pensiones con el IPC real

BARCELONA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unas 200 personas, según cifras de la Guàrdia Urbana de Barcelona, se han manifestado este lunes en la capital catalana para reivindicar el incremento de las pensiones con el IPC real, convocadas por Marea Pensionista de Catalunya.

En declaraciones a Europa Press, la portavoz de Marea Pensionista de Catalunya Maite Roset ha criticado que el crecimiento interanual del IPC en noviembre de 2021 fue del 5,5%, mientras que el incremento de las pensiones fue del 2,5%.

La concentración ha salido a las 10.30 horas de la plaza Universidad de Barcelona y se ha dirigido hacia la plaza Letamendi por la calle Aribau, ante la Delegación de Hacienda, donde se ha realizado una concentración y se ha entregado una nota ante el registro de Hacienda.

"Consideramos que es una estafa, no es justo que lo ofrezcan vanagloriándose como un logro", ha añadido Roset, que también ha lamentado la caída del poder adquisitivo de los salarios.

Ha reclamado que suba el salario medio, que se elimine la brecha de género y ha cargado contra el sistema privado de pensiones porque considera que facilitarlo "debilita" al público.

También ha situado el precio de los fármacos y los desahucios como otros problemas derivados de no aumentar las pensiones según el IPC real y ha defendido el fortalecimiento de la sanidad pública.

"Hay un aumento de la pobreza en todos los niveles, de trabajadores y pensionistas. No poder salir hacia adelante no será por el número de pensionistas, sino porque los salarios no serán suficientemente dignos para pagar las pensiones", ha añadido.

Roset también ha pedido la recuperación de la jubilación a los 65 años: "No es justo que mucha gente siga trabajando cuando se haga mayor cuando hay mucha gente joven que no tiene trabajo".