Unos 2.000 antifascistas leen discursos y lanzan proclamas contra AC: "Nadie es ilegal"

Decenas de personas de colectivos antifascistas tras el cordón policial durante una manifestación en protesta por el acto organizado por Aliança Catalana (AC) con motivo de la Diada, en el Fossar de les Moreres - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unos 2.000 manifestantes de entidades y asociaciones antifascistas leen manifiestos y cantan proclamas contra AC en el Passeig del Born sobre las 19 horas de este jueves: "Nadie es ilegal".

Algunos de los manifestantes se han subido a un camión, con altavoces y micrófonos, sobre el cual han pronunciado discursos a favor de la inmigración y han cargado contra los discursos "xenófobos y racistas" de la líder de AC, Sílvia Orriols.

Orriols ha logrado entrar al Fossar de les Moreres de Barcelona, intensamente blindado por la Brimo de los Mossos d'Esquadra, que ha cargado diversas veces contra los manifestantes que han intentado irrumpir en el Fossar.