Unos 2.000 estudiantes participaron en los cursos de catalán de la UPF en el curso 2023-2024

BARCELONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.965 estudiantes internacionales han participado en los cursos de catalán de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) durante el curso 2023-2024, llegando a su "máximo histórico", informa la universidad en un comunicado de este martes.

La cifra de participantes ha aumentado un 36,5% con respecto al curso 2022-2023 y "se mantiene la tendencia al alza curso tras curso de personas que quieren aprender catalán", con un incremento acumulado del 180% en cinco años.

El comisionado de Política Lingüística de la UPF, Marcel Mauri, ha celebrado las cifras de participación y cree que demuestran el compromiso de la universidad con el fomento del catalán: "El catalán es la lengua mayoritaria en la UPF y trabajamos incansablemente para fortalecer su uso tanto dentro como fuera de las aulas".

El programa Mooc Catalan for Beginners (A1.1), gratuito y dirigido a alumnos internacionales para aprender catalán en su país, dobla los participantes del año pasado y se acerca a los 1.000, y se prevé su continuación a finales de año con el Mooc Going Further in Catalan (A1.2).

La tendencia al alza "también se consolida" en los cursos de C1 y C2 de catalán para la población en general, y la universidad destaca la puesta en marcha del título propio UPF Diploma in Catalan Language and Cultural Studies (CATStudies), creado en enero de este año.