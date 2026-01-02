El 2025 cierra como cuarto año más cálido en Catalunya y generalmente lluvioso, según el Meteocat

El 2025 cierra como cuarto año más cálido en Catalunya y lluvias abundantes, según el Meteocat - GENERALITAT

BARCELONA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

2025 ha cerrado como el cuarto año más cálido en Catalunya, con una anomalía de unos +1,2 °C respecto al periodo 1991-2020, y generalmente lluvioso, especialmente en el sur, informa el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) en un comunicado este viernes.

Pese a no ser un año récord, destaca el hecho de que nunca antes se habían registrado cuatro años consecutivos tan cálidos, y, a nivel europeo, Catalunya presenta una anomalía de +0,6 °C en 2025 (sin incluir los datos de diciembre), según Copernicus.

En cuanto a las precipitaciones, 2025 ha sido un año lluvioso en Catalunya, especialmente en el sur, donde las lluvias han sido muy abundantes y, aunque en 2018 y 2020 registraron acumulaciones globales más altas, 2025 ha sido el año más lluvioso en algunas series del extremo sur y en puntos del Empordà (Girona).

La precipitación anual ha sido impulsada por episodios excepcionales a lo largo del año: una primavera muy lluviosa, con un marzo extremadamente lluvioso; un julio destacado, uno de los más lluviosos del siglo XXI; y un diciembre extraordinario, que ha superado todas las cifras del siglo XXI.

Diciembre de 2025 ha sido cálido en toda Catalunya, con anomalías de temperatura que han superado los +2 °C respecto a la serie 1991-2020 en muchas zonas, y muy lluvioso en el conjunto del territorio, especialmente en el sur y en el nordeste.