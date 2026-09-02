23 municipios del Alt Empordà (Girona) exigen a la Generalitat y al Estado servicios "dignos"

Archivo - Un poste eléctrico - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

23 alcaldes y alcaldesas de la comarca del Alt Empordà (Girona) han exigido a la Generalitat, al Estado y a las empresas responsables servicios "dignos" para sus municipios ante interrupciones y deficiencias en servicios básicos.

"Hace demasiado tiempo que muchos municipios sufrimos, de forma reiterada, interrupciones y deficiencias en servicios básicos esenciales que dependen de redes e infraestructuras que no son de titularidad ni competencia municipal", han sostenido en un comunicado conjunto este miércoles.

Entre las deficiencias mencionadas, los alcaldes señalan "cortes y microcortes de luz, problemas de cobertura de telefonía móvil, interrupciones de las telecomunicaciones o deficiencias en otras redes de suministro" que afectan a hogares, comercios, empresas, explotaciones agrícolas y ganaderas, equipamientos públicos y servicios esenciales.

"Pueden ser especialmente graves cuando afectan a personas vulnerables o servicios que necesitan garantizar una continuidad permanente", y han lamentado que desde el mundo local no tienen las herramientas ni los medios para dar respuesta ni solución a estos problemas.

Así, han reclamado a la Generalitat, a la Administración General del Estado y a las empresas operadoras, distribuidoras y gestoras que establezcan "canales estables de interlocución con los municipios" para comunicar problemáticas recurrentes, hacer seguimiento y obtener respuesta de las administraciones y empresas responsables.

Las alcaldías firmantes del manifiesto son: L'Armentera; Biure; Boadella i les Escaules; Cabanelles; Cantallops; Castelló d'Empúries; Espolla; Fortià; Garriguella; Lladó; Maçanet de Cabrenys; Navata; Ordis; Pau; Pedret i Marzà; Pont de Molins; Sant Climent Sescebes; Sant Llorenç de la Muga; Terrades; Vilabertran; Vilajuïga; Vilamacolum, y Vilaür.