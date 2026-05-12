26.000 docentes se manifiestan en Barcelona para mejores condiciones y contra del acuerdo del Govern

Manifestantes durante una concentración convocada por Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament y La Intersindical para reclamar mejoras laborales, a 12 de mayo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Los sindicatos educativos Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

26.000 docentes según la Guàrdia Urbana y 80.000 según los organizadoras, se han manifestado este martes desde la plaza Urquinaona de Barcelona para reclamar mejores condiciones laborales y mostrar su rechazo al acuerdo educativo alcanzado por la Generalitat con CC.OO. Educació y UGT.

Al grito de 'Esto no es un acuerdo, es una traición', han comenzado su marcha a las 12.35 horas, en dirección a la plaza Sant Jaume, y los convocan los sindicatos Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament y La Intersindical.

Llevaban pancartas en las que se leían frases como 'Querido departamento, esto no es educación, es supervivencia', y han cantado lemas como 'Huelga, huelga, huelga', 'Quien siembra la miseria, recoge la rabia' y 'Menos discursos y más recursos'.

Han bajado Via Laietana gritando frases como 'Illa si esto dura os pasará factura', 'Luchando, luchando también estamos educando', 'Niubó qué pasa? Tú sí que cobras mucho', 'Niubó, escucha, se acerca la revuelta' y 'Si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra'.

Los manifestantes llevaban camisetas amarillas, símbolo de la protesta docente, tambores y silbatos; y también portaban la figura gigante de cartón de Niubó vestida de ladrón -que ya llevaban en otras manifestaciones-, pero esta vez con una motosierra en la que se leía 'PSC'.

Al pasar por delante de la sede de CC.OO., los manifestantes han gritado 'CC.OO. y UGT, sindicatos del PSC', como protesta por el acuerdo educativo firmado con el Govern.

SINDICATOS

En declaraciones a los periodistas antes de la manifestación, la portavoz de Ustec·Stes, el sindicato mayoritario en la educación pública de Catalunya, Iolanda Segura, ha pedido la dimisión de la consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, si el jueves no les lleva una propuesta "en firme" de mejora de las condiciones docentes a la mesa sectorial a la que les ha convocado.

El secretario general de Aspepc·Sps, Ignasi Fernández, se ha dirigido al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para decirle que "el ambiente esta caliente y si quiere saber la temperatura que no envíe policías y mire las noticias", y le pide que explicite instrucciones a la consellera para que el jueves les lleve propuestas para el retorno de la deuda de los sexenios, la mejora del complemento específico, entre otras mejoras.

Laura Gené, de la CGT, ha querido dejar claro al Govern que estas huelgas no son solo por el sueldo sino por una "situación de emergencia educativa, bajar ratios en todas las etapas educativas, más recursos para la inclusiva y estabilidad en el trabajo y los centros educativos", y dice que irán el jueves a la mesa con ganas de encontrar soluciones y de manera calendarizada.

Marc Martorell, de La Intersindical, insiste en que no están luchando solo por las condiciones laborales de los docentes, sino por la mejora educativa: "Queremos un país donde los currículos educativos no se impongan desde un despacho y donde todo el alumnado tenga derecho a aprender en la lengua propia".

PLAZA SANT JAUME

Han llegado a la plaza Sant Jaume de Barcelona en torno a las 13.15 horas, donde se han concentrado ante el Palau de la Generalitat con pancartas y han seguido con proclamas como 'Menos policía y más educación', en referencia tanto al plan piloto de Mossos en centros educativos como a la presunta infiltración de agentes en una asamblea docente.

También han gritado 'Niubó dimisión' y han criticado el aumento de ratios "con mucho menos personal", así como la presencia de gran diversidad en las aulas sin recursos, dicen, para la escuela inclusiva; y han insistido en la defensa de la educación pública, de calidad y en catalán.

La manifestación también ha contado con el apoyo del Sindicat d'Estudiants y el personal del 0-3 años y los representantes sindicales han culminado con un mensajea Niubó: "Negociación o dimisión".