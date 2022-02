Unas 300 personas protestan en Barcelona contra el ataque ruso a Ucrania

Unas 300 personas protestan en Barcelona por el ataque ruso a Ucrania - EUROPA PRESS

BARCELONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unas 300 personas se concentran este sábado desde las 12.00 horas en la plaza Catalunya de Barcelona para protestar por la entrada de las tropas rusas a Ucrania.

Algunos participantes sostienen pancartas con los mensajes 'We are Ukraine' ('Somos Ucrania'); 'Russia stop war against Ukraine' (Rusia para la guerra contra Ucrania); 'Putin is a war criminal' ('Putin es un criminal de guerra' y 'NATO Help' ('OTAN, ayuda'), entre otros.

Otros manifestantes ondean banderas ucranianas y un grupo de participantes ha sujetado una gran bandera del país y la han extendido en el centro de la plaza.