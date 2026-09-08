La 31 Nit de l'Empresa de Cecot reivindicará el "inconformismo" empresarial ante los retos

Imagen del encuentro con empresas patrocinadoras y colaboradoras de la 31 edición de la Nit de l'Empresa. - CECOT

BARCELONA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La 31 Nit de l'Empresa de Cecot se celebrará el 8 de octubre en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) bajo el lema "Inconformisme en acció", con el objetivo de hacer un llamamiento a las empresas para que pasen a la acción ante los retos que enfrenta el tejido empresarial, informa la patronal en un comunicado este martes.

El alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, el presidente de la patronal, Xavier Panés, y el secretario general, Oriol Alba, han asistido este martes a un encuentro con las empresas patrocinadoras y colaboradoras de esta edición en el monasterio de Sant Cugat para profundizar sobre la visión de esta nueva edición.

"El inconformismo que reivindicamos no es una actitud de confrontación, sino una manera de entender la actividad empresarial basada en la voluntad de transformar, mejorar y avanzar", ha afirmado Panés.

También ha agradecido al Ayuntamiento de Sant Cugat su colaboración, mientras que Vallès, por su parte, ha puesto en valor el papel de la Nit de l'Empresa como uno de los principales puntos de encuentro entre el mundo económico e institucional.

31 EDICIÓN

El encuentro de este martes inicia la programación de la próxima edición de la Nit de l'Empresa, que incluirá también la entrega de los Reconocimientos al Progreso Empresarial, para distinguir a empresas e iniciativas por su capacidad de transformación e innovación.

En esta edición, Cecot ha incorporado un nuevo modelo de valoración en los reconocimientos, por el que cada categoría contará con una comisión técnica especializada, y todas las propuestas serán también examinadas por el comité evaluador.