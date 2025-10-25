La 32 edición de los Premis Porc d'Or en Lleida reúne a más de 900 profesionales del sector

LLEIDA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La edición número 32 de los Premis Porc d'Or, certamen que reconoce la excelencia de la producción porcina de capa blanca, ha reunido en Lleida a más de 900 profesionales del sector porcino la noche de este viernes.

En esta edición se han otorgado 43 galardones a las granjas de porcino que destacan por su excelencia productiva, sanitaria y de bienestar animal, seleccionadas a partir del análisis de datos técnico-productivos correspondientes al año 2024 registrados en el sistema BDporc y después de la visita de una delegación del jurado a las granjas nominadas a los Premios Especiales, informa este sábado el Departament de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

La ceremonia se ha celebrado en el auditorio Ricard Vinyes y han asistido el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig; la directora general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Busutil y el director general del Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), Josep Usall, entre otros.

Galicia se ha llevado 16 galardones en esta ceremonia, seguida de Aragón con 11 premios, Castilla y León con 6 y Catalunya con 5, repartidos entre Barcelona y Lleida.

El premio Porc d'Or One Health, de Ceva Salut Animal, ha sido para la granja Laguarres - Agropecuaria del Isábena, de Mazana Piensos Compuestos, en Laguarres (Huesca), el premio Porc d'Or del MAPA a la Sostenibilidad ha sido para El Cerruco, d'Agrocesa - Grupo Vall Companys, en San Esteban de Gormaz (Soria) y el premio Porc d'Or amb Diamant ha sido para SAT 4835 Urra-Zurucuáin, de Piensos Costa, en Zurucuáin (Navarra).

Este evento está organizado por el IRTA, que tiene como objetivo impulsar la innovación en el ámbito agroalimentario y que, este viernes, aprovechando la ceremonia, organizó una encuentro con los proncipales representantes de empresas del sector porcino.