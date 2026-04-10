3Cat celebrará una jornada en Montjuïc en mayo para "vivir el universo" de la cadena

Jornada '3Cat en viu' - 3CAT

BARCELONA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

3Cat ha organizado para el fin de semana del 30 y 31 de mayo '3Cat en viu', una experiencia en la Anella Olímpica de Montjuïc, en Barcelona, con contenidos, programas y espectáculos en directo, radio, podcasts y actividades par a"vivir el universo 3Cat".

Contará con el universo infantil de 3Cat con las caras conocidas del Super3, pero que quiere ir "más allá" de lo que fue la Festa del Súpers, informa este viernes en un comunicado.

'3Cat en viu' es una propuesta "para conectar con seguidores y fans de todas las edades" de los programas más consolidados, pero también de los que se han sumado a través de los formatos más innovadores.

5 ESCENARIOS

Dispondrá de 5 escenarios y más de 25.000 metros cuadrados, y en el Palau Sant Jordi tendrá lugar el sábado el espectáculo 'El foraster', con representantes de los 120 pueblos por los que ha pasado Quim Masferrer, y el domingo el concierto de 'Eufòria'.

En los escenarios, los asistentes podrán vivir en directo programas clásicos como 'Polònia', 'APM?' o 'Atrapa'm si pots', actividades relacionadas con 'Crims', un espacio de 'Cuines' en directo o referencias a nuevos formatos como 'La travessa'.

Para acceder a las diferentes actividades, se podrán adquirir invitaciones gratuitas para el espacio de la Plaça 3Cat en Viu a partir del 5 de mayo, mientras que para el espectáculo 'El foraster' las entradas estarán disponibles a partir del 14 de abril y para el concierto de 'Eufòria' ya están disponibles.