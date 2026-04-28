3Cat lanza el proyecto 'Català fàcil' para impulsar el uso del catalán "en el día a día"

Imagen de la presentación del proyecto 'Català fàcil' - 3CAT

BARCELONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

3Cat ha presentado el proyecto de contenidos audiovisuales 'Català fàcil', pensado para facilitar el aprendizaje de la lengua catalana y su uso "en el día a día" entre los nuevos catalanohablantes, y que inicia un nuevo espacio de formación digital para jóvenes de la plataforma, informa en un comunicado.

El proyecto se ha presentado este martes, en el marco de la Setmana de la Llengua de la plataforma, en la biblioteca Jaume Fuster de Barcelona, en un acto que ha contado con la presencia de la presidenta de 3Cat, Rosa Romà, que ha enmarcado la iniciativa en un contexto de "retroceso del uso social" del catalán.

"3Cat toma el reto de crecer como agente activo del catalán y promover la incorporación efectiva de nuevos catalanohablantes. Tenemos la voluntad y las herramientas para hacerlo posible a través de nuestra plataforma digital", ha añadido la presidenta.

TRES NIVELES

A través de recursos prácticos 'online' pensados para situaciones cotidianas, que ya están disponibles en la plataforma 3Cat y los canales de 3CatCampus, el objetivo del proyecto pasa por dirigirse a las personas que quieran aprender el idioma con ejemplos reales en el trabajo o el colegio y en los niveles de "acogida, iniciación y base".

Este proyecto es, así, el primero de 3CatCampus, un "espacio de formación digital "para el público adolescente y adulto y que irá incorporando más materiales para consolidar su oferta de formación digital y que busca "contribuir al acceso universal y gratuito de los contenidos en catalán".