3Cat participa en 27 largometrajes y 11 series que se estrenarán este año

3Cat participa en 27 largometrajes y 11 series que se estrenan este año, una cifra récord y con títulos como las películas 'Balandrau', 'Cronos' (sobre los atentados en Barcelona) el biopic 'Caballé' y las series 'Ravalejar', 'Gènesi' (sobre Ferran Adrià), 'In vitro' y 'Lia'.

En un encuentro con medios, la presidenta de 3Cat, Rosa Romà, ha subrayado la "apuesta clara" por la ficción y la voluntad de ser motor de la industria catalana, en un contexto en el que la ficción cada vez está más globalizada: el año pasado las cifras de la corporación fueron 8 series y 25 películas.

Romà ha destacado la priorización del contenido en catalán, las alianzas con plataformas que permite aumentar la "musculatura" de los proyectos, la vocación de internacionalización y la búsqueda de nuevos públicos a través de la ficción.

El director de TV3, Sigfrid Gras, ha subrayado la importancia que tiene la ficción en la televisión lineal pero también en la plataforma OTT, donde supone el 60% del consumo a la carta y el año pasado superó los 100 millones de reproducciones.

El jefe del Departamento de Ficción y Cine, Oriol Sala-Patau, ha precisado que 22 de los 27 largometrajes que se estrenarán este año son en catalán, y 10 de las 11 series son íntegramente en catalán.

LARGOMETRAJES

Entre los largometrajes, ya se ha estrenado 'Balandrau, vent salvatge', de la que Sala-Patau ha destacado las buenas cifras en taquilla, y lo harán durante el año 'Els de Sau', sobre la banda de rock catalana y dirigida por Elisabet Terri; 'Viva', dirigida y protagonizada por Aina Clotet, y la comedia 'Burundanga', dirigida por Jose Corbacho y con Adriana Torrebejano y Jordi Sánchez en el reparto.

También se estrenarán 'Cronos', sobre los atentados del 17A en Barcelona, con Enric Auquer y Diana Gómez; el biopic 'Caballé', protagonizado por la cantante Begoña Alberdi, y 'Sants', dirigida por Mikel Gurrea y con Victoria Luengo y Ariadna Gil en el elenco.

SERIES

Sobre las series, se estrenarán este año 'Pubertat', dirigida por Leticia Dolera, tras su paso por HBO; 'Ravalejar', dirigida por Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez y estrenada en la reciente Berlinale; 'Gènesi', que aborda la revolución gastronómica de Ferran Adrià; 'Lia', con Emma Vilarasau en el elenco, e 'In vitro', con Bruna Cusí y David Verdaguer en el reparto y situada en una clínica de fertilidad.

También habrá una segunda temporada de la sitcom 'La casa nostra', dirigida por Dani de la Orden y Oriol Pérez, y una tercera de 'Jo mai mai'.

Sala-Patau ha destacado la voluntad de la cadena de una décima temporada de la serie diaria 'Com si fos ahir', que califica como "la joya de la corona".