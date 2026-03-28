Unos 474.000 vehículos salen del área de Barcelona hasta las 12 horas, un 81,8% de los previstos

Archivo - Tráfico en una carretera catalana, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 474.000 vehículos han salido del área metropolitana de Barcelona entre las 12 horas de este viernes y las 12 horas de este sábado, informa un comunicado de el Servei Català de Trànsit (SCT).

Esta cifra supone haber alcanzado ya el 81,8% de los 580.000 desplazamientos que estaban previstos inicialmente hasta las 14.00 horas de este sábado.

El dispositivo especial de salida finalizará a las 14.00 horas de este sábado con la previsión de que los últimos 100.000 vehículos salgan de Barcelona.