Unos 50 socorristas reclaman en Barcelona más recursos para un servicio "digno y seguro"

Archivo - Puesto de salvamento en la Playa Nova Icària, a 30 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

CGT ha convocado este sábado en Barcelona una protesta que ha contado con unos 50 socorristas, según cifras municipales, que han reclamado más recursos con el objetivo de garantizar un servicio "digno y seguro".

La concentración se ha iniciado sobre las 09.00 horas en la plaza Sant Jaume de la capital catalana con motivo del Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos.

Según informó el sindicato en un comunicado, el sector pide un cambio de modelo de gestión del salvamento, ya que consideran que los ahogamiento siguen aumentando.