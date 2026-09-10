500 manifestantes en la tradicional marcha de antorchas por la independencia en Barcelona

Manifestación este jueves en la vigilia de la Diada del 11 de septiembre en el centro de Barcelona en la tradicional marcha de antorchas para reclamar la independencia de Catalunya - KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS

BARCELONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unas 500 personas se han manifestado este jueves en la vigilia de la Diada del 11 de septiembre en el centro de Barcelona en la tradicional marcha de antorchas para reclamar la independencia de Catalunya.

Organizada por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y el Consell de la República (CdRep), entre otras entidades, cuatro columnas han salido desde varios puntos de la ciudad y han confluido hacia las 21 horas en la plaza Comercial del barrio del Born.

Ataviados con antorchas, han portado también banderas independentistas catalanas, en una marcha solemne al ritmo de la percusión, con cánticos en favor de la independencia y el canto de 'Els Segadors'.

Posteriormente, se han dirigido al Fossar de les Moreres, a escasos metros del Born, donde tradicionalmente la vigilia de la Diada partidos, entidades y organizaciones hacen ofrendas florales para rendir homenaje a los defensores de la ciudad que murieron durante el sitio de Barcelona de 1714, y que fueron enterrados en el mismo lugar.

También se han organizado marchas de antorchas en otros municipios como l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Manresa, Vilanova i la Geltrú, Vic (Barcelona), Tàrrega (Lleida), Girona, Olot (Girona), y Tortosa (Tarragona), entre otros.