El 51% de los socios de Comertia hará cambios en su negocio si se repite el calor de este verano

Archivo - El presidente de Comertia, Ignasi Pietx, en una imagen de archivo - COMERTIA - Archivo

BARCELONA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 51% de los socios de Comertia, asociación catalana de la empresa familiar minorista, prevé hacer "algún cambio" en sus negocios si el calor que se ha registrado este verano se repite.

En concreto, un 29% haría inversiones para "mejorar aún más las tiendas", un 17% optaría por modificar los horarios comerciales y un 6% adaptaría los productos y servicios que vende, según datos de una encuesta que ha elaborado la asociación y a la que ha hecho referencia este lunes en un comunicado.

Los datos revelan que las ventas han aumentado un 5,2% en agosto respecto al mismo mes del año pasado impulsadas principalmente por la "restauración, la alimentación y el equipamiento del hogar", y el 82% de las tiendas ha registrado un incremento de ventas.

Además, un 61% de los encuestados ha mantenido sus horarios habituales durante el mes de agosto, un 33% los ha reducido y un 6% los ha ampliado.

Aunque las ventas han aumentado, las altas temperaturas "han afectado a la actividad comercial en el centro de algunas ciudades", según el presidente de Comertia, Ignasi Pietx.

"La gente salía a comprar tarde para evitar las horas de más calor. Este es el motivo por el que varias empresas ya han hecho cambios en sus negocios este verano", ha detallado Pietx.

ABSENTISMO

En el mes de agosto, el 54% de las empresas ha tenido entre el 5% y el 10% de los trabajadores de baja, según los datos de la asociación, cifra que representa un descenso respecto al 59% que se registró durante el mes de julio.

Estos datos se encuentran "entre los registros más elevados" recogidos por la asociación desde que empezó a recopilar esta información, en enero de 2025.