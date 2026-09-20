5.500 manifestantes en Barcelona contra la ampliación del Aeropuerto según cifras municipales

La manifestación en Barcelona - KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS

BARCELONA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La manifestación contra la ampliación del Aeropuerto de Barcelona ha reunido este domingo a mediodía a unas 5.500 personas, 150 bicicletas y 4 tractores en el centro de la ciudad, según cifras de la Guardia Urbana.

La marcha, convocada por la plataforma Zeroport, ha empezado en el paseo de Gràcia minutos después de las 12, ha bajado hasta la plaza Urquinaona por la Gran Via y ha continuado por la Via Laietana hasta la plaza Sant Jaume, donde los organizadores han lanzado aviones de papel.

Los asistentes han gritado lemas como 'Más trenes y menos aviones', 'Illa, Collboni, dióxido de carbono' y 'Cerremos el grifo a los especuladores'.