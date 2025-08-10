564 familias de menores infractores en Catalunya pasan por el programa grupal 'Límits' desde 2007

BARCELONA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

564 familias de jóvenes infractores con medidas judiciales en el medio abierto en Catalunya han pasado por el programa voluntario de reuniones grupales 'Límits' desde que surgió en 2007, informa la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat en un comunicado.

Los padres o tutores de hijos con problemas de comportamiento y aceptación de las normas aprenden habilidades educativas y se motivan para que "se involucren en las intervenciones educativas y resocializadoras" del hijo.

Es un programa de la Dirección General de Ejecución Penal en la Comunidad y de Justicia Juvenil con ocho sesiones en dos meses, durante los que un profesional les entrena en habilidades sobre comunicación en la familia, establecimiento de normas y límites, supervisión de la conducta del hijo y resolución de problemas, lo cual favorece prevenir más delitos, según los técnicos de justicia juvenil.

Los equipos de medio abierto son quienes aplican principalmente el programa, pero también lo ha usado el Servicio de Mediación y Asesoramiento Técnico de la Conselleria.

ACTIVIDAD ESTE AÑO

La Dirección General de Ejecución Penal en la Comunidad y de Justicia Juvenil ha organizado este año cuatro ediciones, que se han hecho en Lleida, Barcelona, Sabadell (Barcelona) y Tarragona con un total de 35 familias: 45 padres, madres y tutores.

En junio, 'Límits' protagonizó un taller en Madrid dentro del '5th World Congress on Justice With Children', para compartir experiencias entre profesionales de la educación con menores y jóvenes.