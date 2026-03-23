5.715 alumnos catalanes realizarán hasta el martes las pruebas de final de etapa de 4º de ESO

Archivo - Varias niñas con mochilas a la salida del colegio, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

5.715 alumnos realizarán hasta este martes las pruebas de final de etapa de 4º de la ESO en 69 centros educativos de toda Catalunya, comenzando este lunes con las que evalúan las competencias en comunicación lingüística de lengua castellana y literatura, la de lengua extranjera --inglés-- y ciencia, tecnología e ingeniería.

Este martes será la de comunicación lingüística de lengua catalana y literatura y la de competencia matemática y, en declaraciones a los periodistas, la directora de la Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació, Núria Planas, ha explicado que estas pruebas se hacen desde hace 4 años pero que es la "primera vez" que son muestrales y no censales.

En este sentido, señala que se ha hecho una elección de centros de toda Catalunya teniendo en cuenta sus diferentes complejidades, titularidades --públicos y privados-concertados-- y tamaños, para poder evaluar los resultados de los alumnos en diferentes tipologías de centros.

EVALUACIONES DEL SISTEMA DEL MINISTERIO

Se alternarán con las evaluaciones generales del sistema de los mismos cursos que promueve el Ministerio de Educación, FP y Deportes, para evitar la carga de pruebas de evaluación en los centros: Planas explica que las catalanas se harán 2 años sí y 1 no, y que las del Ministerio serán 2 años no y 1 sí.

Este lunes y martes --23 y 24 de marzo-- son las pruebas de final de etapa de 4º de la ESO y, entre el 24 de abril y el 29 de mayo, se realizará la evaluación general del sistema --las del Ministerio, previstas en la LOMLOE-- en 6º de Primaria.

Planas afirma que el marco de evaluación de las pruebas del Ministerio es "diferente" de las catalanas: no evalúan lo mismo, evalúan competencias clave de la LOMLOE --como competencia digital, competencia plurilingüe o comunicación lingüística--, diferentes de las catalanas, por lo que los resultados no son comparables.

PRUEBAS DE FINAL DE ETAPA

Las pruebas de final de etapa, promovidas por la Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació, tienen el objetivo de informar sobre el rendimiento del alumnado en el logro de competencias de nivel básico, intermedio y de excelencia, y se tardarán unos 6 meses en analizar los resultados.

La corrección de las pruebas se hará de forma externa al centro educativo y "totalmente automatizada", y se trata de una medida para reducir el trabajo administrativo de los centros.

ESTÁNDARES "DE RIGOR Y CALIDAD"

Las pruebas de final de etapa se harán públicas por si algún centro que no forma parte de la muestra o una familia quiere consultar o aplicar las pruebas a sus alumnos o hijos, y se insiste en que las pruebas "siguen todos los estándares internacionales de rigor y calidad".

Se ha creado un comité científico para dar validez a las pruebas, que, además, permitirán comparar resultados de cara a los próximos años y Planas ha insistido en que los resultados de los centros son "confidenciales".

La Conselleria de Educación y FP de la Generalitat señala que se mantienen las evaluaciones de diagnóstico --las que se hacen en 4º de Primaria y 2º de la ESO, es decir, a mitad de etapa-- para todo el alumnado, y que estas tienen la intención de informar sobre el grado de logro del alumno a media etapa, no informar a nivel de sistema.