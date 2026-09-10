Unos 600 anfifascistas protestan contra la presencia de AC en el Fossar de les Moreres

Decenas de personas de colectivos antifascistas tras el cordón policial durante una manifestación en protesta por el acto organizado por AC con motivo de la Diada, en el Fossar de les Moreres en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unos 600 manifestantes de diversas entidades y asociaciones antifascistas catalanas están concentrados este jueves por la tarde en el passeig del Born con su acceso al Fossar de les Moreres, el memorial a los caídos de 1714 en Barcelona, para protestar contra la presencia de AC cuyo partido prevé realizar una ofrenda floral.

Agentes de orden público de los Mossos d'Esquadra han blindado los accesos del espacio desde primera hora de la tarde para impedir que simpatizantes de AC y los manifestantes se puedan enfrentar, tal y como sucedió el año pasado.

Se han escuchado proclamas como 'Fora Aliança del Fossar!', 'Barcelona és la tomba del feixisme', 'Sílvia Orriols rata feixista' y 'Aliança Catalana ni projecte ni futur'.

También ondean banderas con la senyera independentista, el símbolo feminista y la bandera de Palestina.

Por otro lado, entre las calles Sombrers y Argenteria, otros 200 manifestantes han formado un cerco ante el cordón policial para impedir la entrada de simpatizantes de AC, con cánticos como 'Nazis no' y 'Barcelona será la tomba del feixisme'.

Ante el intento de entrada de simpatizantes, los Mossos han realizado cargas para facilitar su acceso, que los antifascistas han contestado con proclamas como 'Vergonya em faria ser policia'.