630 asistentes a las sesiones informativas sobre normativa de urbanizaciones y planeamiento rural

La última sesión, este miércoles en Tortosa - GENERALITAT DE CATALUNYA

TARRAGONA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unos 630 técnicos y cargos electos municipales de Catalunya han participado en las 8 sesiones del Departament de Territorio de la Generalitat sobre las novedades de los últimos meses en la normativa que afecta a urbanizaciones con déficits urbanísticos e instrumentos de planeamiento urbanístico para municipios rurales.

Las jornadas técnicas empezaron en Barcelona a mediados de julio y después pasaron por el Catllar, la Seu d'Urgell, Girona, Igualada, Vic, Lleida y este miércoles en Tortosa, informa el Govern en un comunicado.

La consellera Sílvia Paneque ha considerado un éxito la convocatoria, lo que "muestra el interés del mundo municipal por la nueva normativa que ha impulsado el Govern" para abordar algunos de los principales retos urbanísticos.