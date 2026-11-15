68 nuevas placas de homenaje a víctimas de la Batalla del Ebro del Memorial de les Camposines

Acto del memorial - GENERALITAT DE CATALUNYA

TARRAGONA, 15 (EUROPA PRESS)

El Memorial de les Camposines, en la Fatarella (Tarragona), ha incorporado a 68 nuevos nombres en las placas de homenaje a las personas desaparecidas durante la batalla del Ebro de la Guerra Civil, en un acto organizado por el Departamento de Justicia de la Generalitat.

Con estas nuevas inscripciones, 2.052 personas tienen el nombre inscrito en este espacio de memoria, que cada año acoge el homenaje institucional a las víctimas y a los combatientes, informa este domingo el Departamento en un comunicado.

El acto, organizado con la colaboración del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre (Comebe) y del Ayuntamiento de la Fatarella, ha reunido a familiares de las víctimas y representantes institucionales del territorio.

Han intervenido el alcalde, Jordi Rius, y el delegado del Govern en las Terres de l'Ebre, Joan Castor, y han asistido el director general de Memoria Democrática, Xavier Menéndez, y representantes de municipios que integran el Comebe.

CENSO DE DESAPARECIDOS

Las nuevas incorporaciones son fruto de las tareas de investigación e investigación que la Dirección General de Memoria Democrática lleva a cabo a lo largo del año.

Son personas inscritas en el censo de personas desaparecidas de la Generalitat que desaparecieron en el frente del Ebro.

Con la incorporación de sus nombres al Memorial, se da "un paso más en el reconocimiento de las víctimas y en la reparación de las familias que, décadas después, siguen reivindicando el derecho a recuperar la historia de sus parientes y preservar la memoria".