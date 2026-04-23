700 estudiantes de 26 países resolverán "retos tecnológicos" en la HackUPC 2026

Imagen de archivo - UPC Campus Nord - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

700 estudiantes de 26 países resolverán los "retos tecnológicos" que plantearán en la HackUPC 2026, la hackatón de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) que se celebrará desde este viernes 24 de abril hasta el domingo 26.

Ambientada esta edición en una "aventura medieval", los estudiantes desarrollarán un proyecto tecnológico en 36 horas y, durante la cita, aprenderán nuevas habilidades de programación, informa la universidad en un comunicado este jueves.

El evento permitirá a los alumnos "compartir la experiencia" con jóvenes de todo el mundo, participar en actividades lúdicas y charlas tecnológicas con especialistas del sector y conectar con las empresas patrocinadoras.