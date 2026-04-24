El 72,6% de las personas ocupadas en el sector de las TIC en Catalunya son hombres, según el ICD

BARCELONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Institut Català de les Dones (ICD) ha publicado el dosier estadístico 'Dones en les TIC 2025', que concluye que un 72,6% de las personas ocupadas en el sector de las TIC en Catalunya son hombres, frente al 27,4% de mujeres, informa en un comunicado este viernes.

El informe, elaborado por el Observatori de la Igualtat de Gènere con los últimos datos de mujeres en el sector de las tecnologías de la información y la comunicación, concluye que aunque se ha alcanzado prácticamente la paridad en el acceso físico a la tecnología y a Internet, las "desigualdades persisten" en formación y empleo.

En cuanto al porcentaje de titulados en ingeniería y arquitectura entre 2019 y 2024, los hombres representan el 72% y las mujeres el 28%, mientras que la población matriculada en Formación Profesional confirma una "fuerte segregación en determinadas familias profesionales".

En Informática y comunicaciones, los hombres representan al 90,2% del alumnado; en Electricidad y electrónica el 95,5%; en Fabricación mecánica el 94,9%; en Energía y agua el 93,2%; en Instalación y mantenimiento el 90,0%, y en Transporte y mantenimiento de vehículos el 95,5%, mientras que las mujeres son mayoría en Imagen personal (89,2%), Servicios socioculturales y en la comunidad (84,8%), Textil, Confección y piel (78,2%) y Sanidad (76,5%).

La presidenta del ICD, Sònia Guerra, ha afirmado que la coeducación es clave para conseguir la paridad en el mercado de trabajo: "No es casual que sólo 1 de cada 4 personas que se dediquen a las TIC sean mujeres. La misma cantidad que alcaldesas o empresarias".

BRECHA SALARIAL

El conjunto de la economía presenta una brecha salarial del 19,5%, mientras que en información y comunicaciones, con una presencia femenina del 37,4%, la brecha es del 10%, inferior a la media, y también destaca la presencia femenina en administración pública (49,8%), con una brecha del 10,9%.

El dosier analiza también la presencia de las mujeres en la investigación científica y el desarrollo tecnológico y muestra infrarrepresentación femenina tanto en las actividades de investigación en general como en los perfiles técnicos vinculados a este ámbito.

En el personal investigador del sector de la enseñanza superior, los hombres representan el 53,9% y las mujeres el 46,1%, lo que evidencia una presencia masculina ligeramente mayor en la función central de investigación. En el personal técnico, la proporción se invierte: las mujeres alcanzan el 55,8% y los hombres el 44,2%.