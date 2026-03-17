El 75% de organizaciones periodísticas usan herramientas de IA, según el Col·legi de Periodistes

Presentación del estudio este martes en el Col·legi de Periodistes - COL·LEGI DE PERIODISTES

BARCELONA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del Col·legi de Periodistes de Catalunya sobre el uso e impacto de la IA en el periodismo y la comunicación en Catalunya ha señalado que casi el 75% de las organizaciones ya utilizan herramientas de IA, tanto de forma integrada como en áreas específicas.

Lo ha elaborado el Grupo de Trabajo de IA del Col·legi con la colaboración de la Xarxa Audiovisual Local (XAL), la Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (Amic) y el Consell de la Informació de Catalunya (CIC), informa el Col·legi en un comunicado este martes, tras presentarlo en rueda de prensa.

Se ha basado en un cuestionario de 36 preguntas distribuido este febrero, con un total de 56 respuestas, y analiza 5 ámbitos: el perfil de los participantes, el uso actual de la IA, su impacto y resultados, las implicaciones éticas y responsabilidad social y la innovación y los retos de futuro.

Concretamente, las organizaciones participantes son medios impresos, digitales, radios, televisiones, agencias de comunicación y de marketing, freelance, creadores de contenido digital, gabinetes de comunicación institucional y otros.

Según los resultados, un 30,4% de las organizaciones encuestadas usan las herramientas de IA de manera integrada, y un 44,6% lo hacen en áreas específicas.

Los principales usos de estas herramientas se centran en la transcripción de audio o texto, la búsqueda de información, la redacción de contenidos y la traducción o la adaptación lingüística.

BENEFICIOS Y "DÉFICITS RELEVANTES"

En cuanto a los beneficios, el 89,9% de los participantes señalan el ahorro de tiempo; el 66,1% el incremento de la productividad y el 35,7% la mejora de la capacidad creativa; y también se constata una reducción del tiempo de entrega y cierre de ediciones.

El estudio también pone de manifiesto "déficits relevantes", especialmente en el ámbito de la formación: el 42,9% de los equipos declara tener un nivel bajo de conocimiento en IA, frente al 10,7% que cree que dispone de una formación adecuada.

La valoración global del impacto es mayoritariamente positiva y las expectativas apuntan hacia una integración progresiva de la IA como herramienta de apoyo al trabajo periodístico, "siempre bajo supervisión humana".

Los profesionales coinciden al destacar que el criterio editorial, el contraste de las fuentes y el razonamiento periodístico "continúan siendo elementos insustituibles para asegurar la calidad y la fiabilidad de la información".