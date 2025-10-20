80 bibliotecas públicas de Catalunya se unen a La Marató de 3Cat

BARCELONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

80 bibliotecas públicas de Catalunya se han unido a La Marató de 3Cat y acogerán hasta el 14 de diciembre sesiones y actividades divulgativas sobre el cáncer, enfermedad que centra la edición de este año.

La colaboración tiene por objetivo "acercar la realidad médica y humana de la enfermedad" y fomentar un espíritu solidario entre las personas afectadas y sus familias, informa la Conselleria de Cultura de la Generalitat en un comunicado de este lunes.

Las actividades contarán con la participación de profesionales de la salud, que conducirán debates y reflexiones acompañados de materiales audiovisuales y testimonios de personas afectadas por distintos tipos de cáncer.