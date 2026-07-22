80 candidaturas se postulan a los 'Premis de Comunicació Local' de la Diputación de Barcelona

Cartel de la 39 edición de los 'Premis de Comunicació Local' de la Diputación de Barcelona - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

80 candidaturas de medios locales y comarcales de Catalunya se han presentado a los XXXIX 'Premis de Comunicació Local' de la Diputación de Barcelona, informa en un comunicado este miércoles.

Los premios constan de 7 categorías y como novedad se entregará el premio Carme Karr al liderazgo femenino en los medios locales y comarcales que reconoce el trabajo de las mujeres directivas en empresas periodísticas de proximidad.

Los galardones tienen una dotación de 42.000 euros (cada premio está dotado de 6.000 euros, excepto el premio de honor y el Carme Karr) y se entregarán el 24 de noviembre.

Para este premio, las candidatas serán propuestas por los miembros del jurado con el asesoramiento de una selección de mujeres al frente de empresas periodísticas catalanas.

De las 80 candidaturas presentadas, 21 corresponden al Premi Tasis-Torrent de Premsa Local i Comarcal; 21 al Premi Miramar de Televisions Locals; 29 al Premi Rosalia Rovira de Ràdios Locals; y 9 al Premi a la Millor Iniciativa Comunicativa d'un Ens Local de la provincia de Barcelona.