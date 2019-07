El 84% de los niños ha sufrido violencia virtual en Catalunya según Save the Children

Publicado 04/07/2019 12:10:34 CET

El instagramer Long Li y la responsable de Políticas de Infancia de Save the Children Catalunya Emilie Rivas

La entidad y el Icab reclaman una legislación que proteja de violencias en Internet

El 84% de los jóvenes catalanes ha sufrido algún tipo de violencia en Internet durante su infancia, y más de la mitad ha sido expuesto alguna vez a material sexual virtual de forma involuntaria cuando era menor, según el informe de Save The Children 'Violencia viral'.

"La violencia virtual es tan grave y tan nociva como la violencia física", y en muchas ocasiones la violencia cibernética puede derivar en física, ha alertado en una atención a los medios este jueves la responsable de Políticas de Infancia de la entidad, Emilie Rivas, en el marco de una jornada en el Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab) junto al diputado de la Junta del Icab Rodolfo Tesone y el 'instagramer' Long Li.

El 42% de los encuestados ha sufrido ciberacoso --el 64% por parte de compañeros de clase y el 20% de una expareja-- y el 26% ha sido víctima de engaño pederasta --online grooming-- con 15 años de media, un "fenómeno muy amplio" según refleja la encuesta, realizada a 222 jóvenes entre 18 y 20 años.

El estudio, que recoge que la edad más habitual para iniciarse en Internet son los 12 años, también revela que el 10% ha sufrido 'happy slapping' --una agresión grabada y compartida en redes sociales--, y el 5,4% ha sido víctima de 'sextorsión' --el 12% de las chicas y el 2,6% de los chicos--.

La violencia virtual provoca ansiedad, depresión, baja autoestima, peores resultados escolares, dificultad de hacer amigos, sufrir otras veces violencia e incluso suicidio: "Hay relación entre sufrir ciberacoso y consumir drogas y alcohol" y haber sido víctima de acoso triplica las posibilidades de suicidio y duplica las de consumo de drogas.

LEY CONTRA LAS VIOLENCIAS

Ha señalado que se trata de un problema muy amplio pero las medidas de protección no están acompañando, y el 20% de los encuestados no tenían ningún tipo de norma en casa sobre le uso de Internet: "Una manera de proteger de forma más eficaz a los niños pasaría por la aprobación de una ley de protección integral de todas las formas de violencia" que incluyera la virtual --que quedó paralizada en el Consejo de Ministros por las elecciones--.

También ha visto necesario que en el currículum escolar se incluya la educación afectivosexual y una de ciudadanía virtual: "Tenemos que cambiar el chip, en lugar de esperar a que pase la situación de violencia para actuar, tenemos que actuar antes" y prevenir.

El 25% ha practicado sexting, una práctica que Rivas ha señalado que han incluido porque puede desembocar en violencia si las imágenes se difunden: "Se exponen a un riesgo muy alto del que sabemos que no son conscientes" porque pierden el control de las imágenes una vez enviadas.

Rivas ha subrayado que la mejor educación online es la offline, y los padres y el entorno puede ayudar a los niños a evitar estas situaciones creando un espacio de diálogo y abordando con naturalidad temáticas sexuales: "Lo que tendrán que hacer ellos es autorregularse, conocer los riesgos", y ha abogado por una educación basada en el dialogo y no en el control.

También se ha referido a la exposición de los hijos por parte de los padres --sharenting--, que consideran "una conducta de riesgo" tanto porque se han encontrado fotos colgadas en redes sociales por los padres --por ejemplo en la playa-- en ordenadores de pedófilos, como porque afecta a derechos del menor y al respeto a su identidad, integridad física y psicológica y honor.

LONG LEE

El instagramer gerundense Long Lee, de 18 años, ha explicado que fue víctima de acoso escolar y ciberbullying cuando tenía 14, y le provocó baja autoestima, sentimiento de soledad y menos autoconfianza, y ha dicho que los efectos del acoso físico y el virtual eran los mismos: "En las redes no tenías forma de afrontarlo, era un acoso 24/7".

Lo superó dándole la vuelta a los insultos racistas que sufría por ser hijo de padres de origen chino: "Hago humor sobre los clichés chinos y hago mucha coña para normalizar la situación y demostrar que no me afecta lo que me dirás tú y los insultos racistas", ha relatado a los medios, y ha coincidido en la necesidad de más educación escolar contra el bullying y sobre Internet.

DERECHOS EN LA ERA DIGITAL

Rodolfo Tesone, también presidente de la Comisión de Transformación Digital, ha presentado un texto internacional que busca garantizar el respeto a los derechos humanos y los principios democráticos teniendo en cuenta el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), la 'Carta de Barcelona por los Derechos de la Ciudadanía en la era digital'.

Ha pedido a los políticos que pongan "en su agenda" estos aspectos y ha llamado a la adhesión a esta hoja de ruta, que busca cambiar la situación actual, en la que los ordenamientos jurídicos pueden presentar respuestas insuficientes a las demandas de la ciudadanía, y que será un paraguas también para proteger a los menores en el entorno digital.